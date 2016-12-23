В КНБ рассказали о деятельности "Ат-Такфир уаль-Хиджра" в Казахстане

АЛМА-АТА, 23 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Деятельность ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра", ликвидированных в ходе спецоперации комитета национальной безопасности (КНБ) и подразделений органов внутренних дел Казахстана, управлялась из-за рубежа, сообщила в пятницу пресс-служба КНБ.

Ранее КНБ сообщил о завершении специальной операции по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра". Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации задержаны 33 человека, большинство из которых начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием.

"От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа", — говорится в пресс-релизе КНБ.

Организация "Ат-Такфир уаль-Хиджра" признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории Казахстана. Она включена в перечни террористических организаций в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и ряде других стран.