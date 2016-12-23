Захватчики самолета первыми отпустили группу женщин и детей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Борт захваченного ливийского самолета, приземлившегося в мальтийском аэропорту, покидает первая группа пассажиров из женщин и детей, сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат.

"Отпустили первую группу пассажиров, состоящую из женщин и детей", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.