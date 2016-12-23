Эксперт рассказал о манипуляциях общественным мнением на выборах в США

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Антироссийская кампания в США призвана отвлечь внимание от вопроса, насколько законно вела предвыборную кампанию Демократическая партия, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Путин уже говорил об этом неоднократно, эта кампания, которая началась в отношении России, призвана увести и отвлечь внимание от основного вопроса, который заключается в том, насколько добросовестно и законно вела кампанию бюрократия Демократической партии. Ведь, строго говоря, никто не отрицал, что имеют место серьезные манипуляции, когда всячески задвигали Берни Сандерса и продвигали Клинтон. Действительно, Путин прав, что отставка руководства Демократической партии косвенно является подтверждением того, что информация была, по всей видимости, достоверной, а не сфальсифицированной. Поэтому в этих условиях "переводить стрелки" на тех, кто эту информацию сделал достоянием общественности, вряд ли корректно. Мне кажется, именно на этом пытался заострить внимание российский президент", — сказал Кортунов РИА Новости.
"Разумеется, манипуляции всегда были, это не что-то совсем необычное. Существует партийная машина, которая работает по своим законам, кого-то продвигают, кого-то задвигают. Другое дело, что машины дают осечку. Трамп много говорил о том, что республиканцы старались его не допустить до выборов, были усилия, но не получилось, и здесь не надо преувеличивать возможности партийной бюрократии", — добавил эксперт.
Тогда Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".