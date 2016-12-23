Эксперт рассказал о манипуляциях общественным мнением на выборах в США

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Антироссийская кампания в США призвана отвлечь внимание от вопроса, насколько законно вела предвыборную кампанию Демократическая партия, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что хакеры, взломав почту Демократической партии США, обнародовали факты манипуляции общественным мнением в их стране. По его словам, хакерские атаки вскрыли правдивую информацию, это подтверждается тем, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку.

"Путин уже говорил об этом неоднократно, эта кампания, которая началась в отношении России, призвана увести и отвлечь внимание от основного вопроса, который заключается в том, насколько добросовестно и законно вела кампанию бюрократия Демократической партии. Ведь, строго говоря, никто не отрицал, что имеют место серьезные манипуляции, когда всячески задвигали Берни Сандерса и продвигали Клинтон. Действительно, Путин прав, что отставка руководства Демократической партии косвенно является подтверждением того, что информация была, по всей видимости, достоверной, а не сфальсифицированной. Поэтому в этих условиях "переводить стрелки" на тех, кто эту информацию сделал достоянием общественности, вряд ли корректно. Мне кажется, именно на этом пытался заострить внимание российский президент", — сказал Кортунов РИА Новости.

"Разумеется, манипуляции всегда были, это не что-то совсем необычное. Существует партийная машина, которая работает по своим законам, кого-то продвигают, кого-то задвигают. Другое дело, что машины дают осечку. Трамп много говорил о том, что республиканцы старались его не допустить до выборов, были усилия, но не получилось, и здесь не надо преувеличивать возможности партийной бюрократии", — добавил эксперт.

Летом глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных штатов. При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Тогда Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".