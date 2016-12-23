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В мире

Эксперт рассказал о манипуляциях общественным мнением на выборах в США

Тема:
Итоги выборов в США (934)
15:4623.12.2016
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Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Антироссийская кампания в США призвана отвлечь внимание от вопроса, насколько законно вела предвыборную кампанию Демократическая партия, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин назвал избирательную систему США архаичной
Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что хакеры, взломав почту Демократической партии США, обнародовали факты манипуляции общественным мнением в их стране. По его словам, хакерские атаки вскрыли правдивую информацию, это подтверждается тем, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку.

"Путин уже говорил об этом неоднократно, эта кампания, которая началась в отношении России, призвана увести и отвлечь внимание от основного вопроса, который заключается в том, насколько добросовестно и законно вела кампанию бюрократия Демократической партии. Ведь, строго говоря, никто не отрицал, что имеют место серьезные манипуляции, когда всячески задвигали Берни Сандерса и продвигали Клинтон. Действительно, Путин прав, что отставка руководства Демократической партии косвенно является подтверждением того, что информация была, по всей видимости, достоверной, а не сфальсифицированной. Поэтому в этих условиях "переводить стрелки" на тех, кто эту информацию сделал достоянием общественности, вряд ли корректно. Мне кажется, именно на этом пытался заострить внимание российский президент", — сказал Кортунов РИА Новости.

"Разумеется, манипуляции всегда были, это не что-то совсем необычное. Существует партийная машина, которая работает по своим законам, кого-то продвигают, кого-то задвигают. Другое дело, что машины дают осечку. Трамп много говорил о том, что республиканцы старались его не допустить до выборов, были усилия, но не получилось, и здесь не надо преувеличивать возможности партийной бюрократии", — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Путин рассказал о манипуляции хакерами общественным мнением в США
Летом глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных штатов. При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Тогда Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".

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