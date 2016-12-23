СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета

КАИР, 23 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид", сообщает новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники.
Ранее СМИ сообщали, что захватчики пассажирского лайнера, скорее всего, являются сторонниками Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году во время гражданской войны.
В то же время, ливийские СМИ со ссылкой на официального представителя временного правительства Ливии сообщают, что захватчики самолета требуют "надавить" на ливийскую армию и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгази.
Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками, их требования выясняются.
Полиция Мальты пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры покинули самолет.
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