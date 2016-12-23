Самолет Рогозина не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Виде-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что его самолет не смог приземлиться в аэропорту Кишенева из-за тумана и был перенаправлен в Будапешт.

Рогозин в Кишеневе должен был принять участие в инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона.

"Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт. pic.twitter.com/XLBEjH2OK6 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.

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"Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС. При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном", — добавил вице-премьер в соцсети.