ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Польши готовы к диалогу с оппозицией в связи с парламентским кризисом в стране, решение зависит от протестующих депутатов, заявила премьер-страны Беата Шидло в интервью агентству PAP.
Отвечая на вопрос о том, было ли голосование в сейме по закону о бюджете законным, Шидло подчеркнула, что "бюджет был принят согласно закону".
Шидло высказала мнение, что "запас топлива" в виде конфликта вокруг конституционного суда страны иссяк, в связи с чем оппозиции было необходимо найти другой повод для споров и, используя непринятие бюджета, привести к парламентскому хаосу и преждевременным выборам.
Говоря о возможных путях разрешения сложившейся ситуации Шидло отметила, что представители властей ранее заявили о готовности к диалогу, но для его осуществление нужно также желание второй стороны. "С нашей стороны предложение диалога и разговора открыто", — заявила она, добавив, что от оппозиции зависит, состоится ли этот диалог, или депутаты продолжат блокировать зал пленарных заседаний сейма в праздники.