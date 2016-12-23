ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Польши готовы к диалогу с оппозицией в связи с парламентским кризисом в стране, решение зависит от протестующих депутатов, заявила премьер-страны Беата Шидло в интервью агентству PAP.

Польские оппозиционеры со второй половины дня пятницы блокируют работу сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Отвечая на вопрос о том, было ли голосование в сейме по закону о бюджете законным, Шидло подчеркнула, что "бюджет был принят согласно закону".

"Не произошло ничего, что имело бы какие-то признаки для подрыва легальности принятия этого бюджета. Депутаты оппозиции просто не хотели его принять, Это было видно с начала пятничного заседания. Обструкция, которую вызвали депутаты PO (крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа") и "Новочесной" должна была привести к тому, чтобы бюджет не был принят", — считает премьер.

Шидло высказала мнение, что "запас топлива" в виде конфликта вокруг конституционного суда страны иссяк, в связи с чем оппозиции было необходимо найти другой повод для споров и, используя непринятие бюджета, привести к парламентскому хаосу и преждевременным выборам.

Говоря о возможных путях разрешения сложившейся ситуации Шидло отметила, что представители властей ранее заявили о готовности к диалогу, но для его осуществление нужно также желание второй стороны. "С нашей стороны предложение диалога и разговора открыто", — заявила она, добавив, что от оппозиции зависит, состоится ли этот диалог, или депутаты продолжат блокировать зал пленарных заседаний сейма в праздники.