Одной из погибших при теракте в Берлине была гражданка Чехии

ПРАГА, 23 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Одной из погибших при трагедии 19 декабря в Берлине была гражданка Чехии Надя Чижмар, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Twitter глава чешского МИД Лубомир Заоралек.

"Очень прискорбное сообщение из Берлина. Среди жертв террористического нападения в Берлине есть и одна гражданка Чехии. Это первый случай жертвы теракта из Чехии в ЕС", — написал Заоралек.

Вечером в понедельник 19 декабря в Берлине грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре города, при этом 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

О том, что среди погибших есть и гражданка Чехии, дипведомству республики сообщили коллеги из германского МИД, а также консульство Чехии в Берлине. Погибшая Надя Чижмар, гражданка Чехии, работала в одной из берлинских фирм. О том, что она не пришла после работы домой, чешское консульство в Берлине проинформировал ее муж Петр, который опасался, что супруга могла стать одной из жертв трагедии на рождественской ярмарке. Позднее он в сотрудничестве с консульством предоставил немецкой полиции фотографию жены и остальную необходимую информацию.

Свое глубокое соболезнование родственникам погибшей в пятницу выразил чешский премьер Богуслав Соботка. "Посредством главы МИД я попросил посольство в Берлине оказать максимальную поддержку семье погибшей женщины", — написал Соботка на своей странице в соцсети Twitter.