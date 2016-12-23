Киргизия и Иран подписали документы о сотрудничестве в медицине и культуре

БИШКЕК, 23 дек – РИА Новости. Семь документов, касающиеся расширения сотрудничества между Киргизией и Ираном в ряде сфер, подписаны во время визита президента Ирана Хасана Роухани в Бишкек в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Роухани прибыл в Бишкек с официальным визитом в четверг. В столице Киргизии он провел переговоры с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым в узком и расширенном составе. В планах визита также — встреча с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым и участие в работе киргизско-иранского бизнес-форума.

В государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов. В частности, совместного заявления по итогам официального визита и программы долгосрочного сотрудничества между Киргизией и Ираном на 2016-2026 годы, которая, по словам Атамбаева, "определяет конкретные контуры практического сотрудничества на предстоящие десять лет" и "поможет вывести взаимодействие между странами на новый уровень".

В присутствии глав государств также подписаны меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере предупреждения борьбы с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. А также меморандумы о намерениях сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского оборудования, в сфере соцразвития и в области информационных и телекоммуникационных технологий. Кроме того, завизирована трехлетняя программа культурного обмена между странами.