Депутат считает, что слова Трампа о ядерном оружии не направлены против РФ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Америка должна значительно расширить возможности в области ядерных вооружений, не направлено против России, считает первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. "Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.
Депутат пояснил, что ядерное оружие превратилось давно в элемент сдерживания других геополитических игроков, применения его не будет.
"Поэтому я считаю, что для России угрозы в заявлении Трампа нет", — подытожил парламентарий.