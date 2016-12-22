Депутат считает, что слова Трампа о ядерном оружии не направлены против РФ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Америка должна значительно расширить возможности в области ядерных вооружений, не направлено против России, считает первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. "Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

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"Я думаю, это заявление не направлено против России. Это не вписывается в национальную идеологию. Трамп укрепляет собственную национальную безопасность США", — сказал Емельянов РИА Новости.

Депутат пояснил, что ядерное оружие превратилось давно в элемент сдерживания других геополитических игроков, применения его не будет.

"Поэтому я считаю, что для России угрозы в заявлении Трампа нет", — подытожил парламентарий.