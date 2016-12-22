Недовольный обслуживанием клиент борделя в Бразилии застрелил шесть человек

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Клиент борделя в Бразилии убил шесть человек из-за отказа в обслуживании, сообщает полиция города Сан-Паулу.

Инцидент произошел в ночь на четверг в заведении Leo Drinks Bar, в котором предоставлялись услуги интимного характера. По сообщению портала Infobae, клиент потребовал от хозяйки заведения возможности уединиться с определенной девушкой, однако получил отказ, так как дама легкого поведения уже была занята с другим мужчиной.

Разъяренный посетитель пошел к своему автомобилю, достал пистолет и вернулся в заведение. После этого он открыл стрельбу по находившимся там людям. В итоге были убиты три проститутки, охранник, хозяйка борделя и посетитель.

Затем убийца бросил машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция ведет его розыск, уже установлена его личность, однако пока он не пойман.