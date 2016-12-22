В Совбезе ООН перенесли голосование по резолюции об израильских поселениях

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, перенесено на более поздний срок, сообщил дипломатический источник в ООН.

"Голосование перенесено на более поздний срок", — сказал собеседник агентства.

Изначально голосование было запланировано на 15.00 (23.00 мск) четверга.

Делегация Египта в среду внесла проект резолюции, требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Позже постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект "верхом лицемерия" и призвал США не позволить Совету Безопасности ООН принять данный документ.

Как сообщило в четверг агентство Рейтер, президент Египта дал инструкции постпредству страны при ООН, отложить голосование по проекту резолюции.