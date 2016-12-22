Следствие по делу об убийстве Карлова вышло на след сторонников Гюлена

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве российского посла в Турции установило, что знакомые преступника использовали программу ByLock, с помощью которой члены организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО) обмениваются зашифрованными сообщениями, сообщает агентство Anadolu.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники генеральной прокуратуры Анкары совместно с экспертами столичного управления полиции изучили данные с мобильного телефона убийцы, сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа.

В числе знакомых преступника, использовавших программу ByLock, оказались пять сотрудников полиции, а также комиссар и замкомиссара полиции, которых отстранили от работы в системе МВД Турции после попытки госпереворота в ночь на 16 июля. Связи Алтынташа с этими людьми сейчас расследуются.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что контакты террориста, убившего российского посла, указывают на его принадлежность к организации Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота.

Вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил в спину Карлову. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом.