Следствие по делу об убийстве Карлова вышло на след сторонников Гюлена
18:2822.12.2016
(обновлено: 19:16 22.12.2016)
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АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве российского посла в Турции установило, что знакомые преступника использовали программу ByLock, с помощью которой члены организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО) обмениваются зашифрованными сообщениями, сообщает агентство Anadolu.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники генеральной прокуратуры Анкары совместно с экспертами столичного управления полиции изучили данные с мобильного телефона убийцы, сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа.
В числе знакомых преступника, использовавших программу ByLock, оказались пять сотрудников полиции, а также комиссар и замкомиссара полиции, которых отстранили от работы в системе МВД Турции после попытки госпереворота в ночь на 16 июля. Связи Алтынташа с этими людьми сейчас расследуются.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что контакты террориста, убившего российского посла, указывают на его принадлежность к организации Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота.
Вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил в спину Карлову. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.