Экс-глава штаба Трампа заявила, что он будет ежедневно общаться с прессой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывшая глава штаба избранного президента Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, предложенная им ранее на пост советника, заявила, что Трамп будет ежедневно общаться с журналистами после инаугурации.

По данным издания Hill , в первые дни после проведения выборов в США избранные президенты обычно проводят пресс-конференцию, однако Трамп до сих пор не общался с журналистами, за что на него обрушилась волна критики.

"Это будет традиционная администрация Белого дома в том смысле, что у вас будет много пресс-конференций на ежедневной основе и у вас будет президент, который продолжит общаться с прессой", — заявила Конуэй в эфире телеканал ABC. Она также отметила, что вскоре будет назначен пресс-секретарь Трампа.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года.