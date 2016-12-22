Лукашенко подарил на Новый год Кучме петуха, а получил книгу Макиавелли

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Глава Белоруссии Александар Лукашенко подарил бывшему президенту Украины Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха, получив взамен сборник трудов Никколо Макиавелли, сообщает первый канал Белорусского телевидения.
"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года — петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", — сообщает белорусское телевидение.
Никколо Макиавелли — философ, писатель и политический деятель из Италии XV-XVI веков. Наиболее известен свои трудом "Государь", который посвящен, в том числе, искусству управления государством. Макиавелли традиционно считают сторонником идеи о том, что государственный деятель в своих действиях должен опираться не на мораль, а на силу и хитрость.