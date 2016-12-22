Президент Ирана прибыл в Киргизию с официальным визитом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Киргизию с официальным визитом, сообщила в четверг пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызской республики Алмазбека Атамбаева с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани", — говорится в сообщении.

Переговоры президентов состоятся в пятницу в узком и расширенном составах. Как уточнила пресс-служба президента Киргизии, Атамбаев и Роухани обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также запланировано подписание совместных документов.

По информации пресс-службы, в рамках визита Роухани встретится с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии киргизско-иранского бизнес-форума.