Президент Ирана прибыл в Киргизию с официальным визитом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Киргизию с официальным визитом, сообщила в четверг пресс-служба киргизского лидера.
Переговоры президентов состоятся в пятницу в узком и расширенном составах. Как уточнила пресс-служба президента Киргизии, Атамбаев и Роухани обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также запланировано подписание совместных документов.
По информации пресс-службы, в рамках визита Роухани встретится с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии киргизско-иранского бизнес-форума.