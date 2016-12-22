КНДР предупредила о "неизбежности" войны на полуострове

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея предупредила, что резолюция Совбеза ООН с новыми санкциями против Пхеньяна делает неизбежной войну на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В условиях, когда нет никаких правовых и системных механизмов предотвращения войны и вооруженных столкновений, нынешняя санкционная резолюция СБ ООН, которая является не чем иным, как объявлением войны, делает эту войну неизбежной", — говорится в заявлении.

В МИД КНДР подчеркивают, что "США и другие страны, причастные к принятию санкционной декларации, будут нести всю ответственность за вытекающие из этого последствия".

Совет Безопасности ООН 30 ноября принял очередную резолюцию, ужесточающую режим санкций в отношении КНДР после проведенного Пхеньяном в сентябре пятого по счету ядерного испытания. Документ ограничивает сотрудничество с Северной Кореей в нескольких сферах, расширяет санкции против физических и юридических лиц, а также распространяет запрет на ввоз в страну на новые товары. Тем не менее Пхеньян заявил, что продолжит наращивать "силы ядерного сдерживания", пока сохраняется угроза со стороны США.

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