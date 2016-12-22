На руле грузовика, сбившего людей в Берлине, нашли отпечатки подозреваемого

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На руле грузовика, протаранившего рождественский базар в центре Берлина, обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого террориста Аниса Амри, сообщила в четверг газета Berliner Zeitung.

Ранее о том, что отпечатки пальцев подозреваемого в терроризме Амри обнаружены на водительской двери грузовика, сообщила газета Süddeutscher Zeitung

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.