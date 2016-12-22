Приватбанк намерен работать с госфинансами

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Национализированный Приватбанк намерен помимо обслуживания частных клиентов также сконцентрироваться на работе с государственными финансами, заявил новый глава правления банка Александр Шлапак на брифинге в четверг.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

"Мы будем работать в двух направлениях. Первый из них — это поддержка и развитие традиционных продуктов "Привата", чем он заслужил себе наибольшую славу. А второе — учитывая наш государственный статус, я уверен, что мы составим достойную конкуренцию государственным банкам по работе с государственными финансами", — сказал Шлапак.