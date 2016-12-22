В Дании обыскали паром в поисках подозреваемого в теракте в Берлине

Наезд грузовика на толпу в Берлине (208)

СТОКГОЛЬМ, 22 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Датская полиция осмотрела в ночь на четверг направлявшийся из датского порта Грено в шведский Варберг паром после сообщений о том, что на его борту или на территории терминала мог находиться гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в причастности к теракту на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает шведское информационное агентство ТТ.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер , ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" ( ИГ , запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Поводом для осмотра стало сообщение от неизвестного о том, что подозреваемого якобы видели в порту Грено, поясняет агентство. Контроль всех пассажиров судна привел к тому, что в порт Варберга оно прибыло с опозданием в четыре часа. Однако поиски подозреваемого как на борту самого судна, так и в районе порта Грено оказались безрезультатными.

Как сообщает шведское телевидение SVT, шведские полицейские не стали производить какой-либо специальный осмотр прибывшего в четверг утром в порт Швеции парома.

"Если бы имелись данные о том, что на борту парома находится подозреваемый террорист, то я бы об этом знал. Никаких действий сегодня не планируется. Мы осуществляем лишь обычную проверку на паромных терминалах, и если есть международный розыск, то мы смотрим и на это", — сказал SVT представитель полиции западной Швеции Томас Фуксборг.