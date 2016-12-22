Шойгу: НАТО проводит учения, большинство из которых направлены против РФ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — сказал он в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.