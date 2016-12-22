Шойгу: вместо борьбы с терроризмом НАТО объявила Россию главной угрозой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс вместо совместной борьбы с терроризмом объявил главной угрозой Россию, заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу.

"Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом — терроризмом — НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ", — сказал он на заседании коллегии Минобороны.

"Под этим предлогом на 26 миллиардов долларов увеличен бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов. Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальонно-тактических группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск", — указал министр.

В начале своего выступления Шойгу отметил, что в текущем году было много событий, связанных с безопасностью России, отмечалось расширение характера и географии вызовов, возрастание роли военной силы в международных отношениях.