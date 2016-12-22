Косачев: Карлов отдал жизнь во имя победы над международным терроризмом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Погибший в Анкаре посол РФ в Турции Андрей Карлов отдал свою жизнь во имя победы над международным терроризмом, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Те, кто поднял руку на чрезвычайного и полномочного посла Карлова, те, кто прервал его жизнь, совершенно точно не смогут прервать стремление России к взаимодействию со всеми другими странами, включая Турцию, со странами, которые находятся по эту сторону добра и зла, победить зло в виде международного терроризма в Сирии и других странах и, наконец, начать вместе творить добро", — сказал он на гражданской панихиде.

По словам Косачева, "ради этого отдал свою жизнь Андрей Геннадиевич Карлов, и это совершенно точно означает, что он отдал свою жизнь не напрасно".

Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".