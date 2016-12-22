Астана заинтересована в установлении причин смерти экс-зятя Назарбаева

АСТАНА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева — экс-зятя президента Нурсултана Назарбаева и бывшего посла республики в Австрии; прокуратура готова оказать необходимую помощь австрийским правоохранительным органам, говорится в ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости.

Алиев в прошлом был женат на старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство. В понедельник, 12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

"Генеральная прокуратура заинтересована в установлении обстоятельств и причин смерти Алиева и готова оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В нем также подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева. "В связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии", — говорится в ответе на запрос агентства.

Генеральная прокуратура подчеркивает, что неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Алиева. При этом в своих запросах для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран.

По данным ведомства, 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария. "Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти", — отмечается в информации Генпрокуратуры.