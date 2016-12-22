Франция должна отстраниться от слепого повиновения США, считает Ле Пен

ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французской дипломатии необходимо вернуть ее независимость и отстраниться от слепого повиновения США, заявила в интервью РИА Новости кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Мне представляется необходимым вернуть французской дипломатии ее независимость. …Франция имела склонность к тому, чтобы ее голос был особенным в хоре других наций, и я знаю, что многие страны в мире ждут, когда она обретет свой индивидуальный голос, который был у нее со времени правления генерала Шарля де Голля. Это значит, что мы должны отстраниться от нашего повиновения США, которым слепо подчиняемся", — сказала Ле Пен.

Она отметила, что была несогласна с решением экс-президента Франции Николя Саркози о возвращении Франции в структуры командования НАТО.

"Мы должны подумать и о полезности присутствия Франции в этой системе, но прежде, чем рассуждать об этом, мы должны понять, что планирует сделать с этим альянсом Дональд Трамп. В любом случае, для меня очевидно, что НАТО не должен никаким образом представлять угрозу для России: холодная война уже давно закончилась!", — добавила собеседница агентства.

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