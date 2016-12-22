Марин Ле Пен: голос Франции в мировом хоре будет звучать отдельно

Кандидат в президенты Франции, шансы которой пройти во второй тур предстоящих весной 2017 года выборах очень велики, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассказала о том, куда направит страну в случае победы на выборах и куда нанесет первый визит на посту главы государства в интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Виктории Ивановой.
— Считаете ли вы, что Brexit и победа Дональда Трампа в борьбе за пост президента США символизируют начало какого-то нового этапа в мировой политике, который сулит надежду тем, кого раньше не пускали на главные позиции?
С точки зрения международной ситуации приход к власти Дональда Трампа и ослабление проевропейской догмы, конец превосходства Германии на европейском континенте должны в значительной степени способствовать установлению более конструктивных и сбалансированных отношений с Россией, в частности по вопросу сирийского конфликта, но также и по всем вопросам напряженности, которые существуют сейчас. Я думаю, что мы движемся к многополярному миру, более сбалансированному, и это, конечно, будет та задача, которую я поставлю перед французской дипломатией в случае избрания на пост президента Франции.
— Канцлер Германии — женщина, премьер-министр Великобритании — женщина, в Европе есть немало женщин, занимающих ключевые посты в управлении государством. То есть Европой будут, по сути, руководить женщины. Как это характеризует политику нашего времени?
— Опросы говорят, что во втором туре вы встретитесь с Франсуа Фийоном, но те же опросы прочат ему победу с 67% голосов. Как вы сами оцениваете свои перспективы на выборах?
— Что вы планируете сделать, чтобы завоевать поддержку широкого круга избирателей? Кто они — ваши избиратели?
Действительно, мы видим значительную поддержку со стороны рабочих, среднего класса, сельских жителей — всех тех, кто чувствует, что власть покинула их, кто справедливо ощущает себя жертвами глобализации и неконтролируемой миграции. Мне осталось убедить остальных — тех, кто все еще не понимает, что Франция должна быть независимой страной, всех тех, кто не понимает, что мой проект рассчитан и на них.
— Это просто абсурд. В прошлом мы воспользовались кредитом чешско-российского банка, в этом нет ничего тайного, как нет и участия российского государства. То, что нам пришлось обратиться к иностранным банкам, говорит только о том, что все французские отказались нас кредитовать. Я надеюсь, что в будущем французское законодательство обяжет банки участвовать в финансировании институциональной и общественной жизни. Это ненормально, что партия вроде моей, которая представляет интересы значительной части граждан, не может получить финансирование внутри страны.
— С кем из кандидатов вы ожидаете встретиться во втором туре выборов?
— Встречусь с тем, кого выберут французы, без разницы! Все равно в основании всех их программ лежит одно и то же.
— Если вы станете президентом, какие задачи будете решать в первую очередь?
— Что станет с экономикой Франции?
— О, это большой вопрос! После того как наши экономический и валютный суверенитеты будут восстановлены, я сконцентрируюсь на нескольких направлениях.
Первое — это экономический патриотизм, чтобы поддерживать французское производство и обеспечивать жителям Франции рабочие места. Во-вторых, в наших планах – облегчить французским предприятиям доступ на международные рынки. В-третьих, я планирую заниматься интеллектуальным протекционизмом, как это сделано уже во многих странах мира. Это необходимо, чтобы защитить нашу национальную экономику. Я хочу также поддерживать бизнес, в частности малый и средний, создать для него более справедливую систему налогообложения, обеспечить им упрощенный доступ к кредитам и добиться ослабления норм и стандартов, которые на них влияют. Наконец, я также хочу создать более справедливую и эффективную систему налогообложения для семей и сделать все, чтобы увеличить их покупательную способность, потому что экономическое здоровье предприятий, в том числе найм, во многом зависит именно от заказов и потребления домохозяйств. По этой же причине я хочу приложить максимум усилий для увеличения пенсий и зарплат.
— Как изменится внешняя политика при президенте Марин Ле Пен? Останется ли Франция в ЕС? В НАТО?
В том, что касается Евросоюза… Я сказала французам, что, если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум. Если я пойму, что переговоры увенчаются успехом, я попрошу остаться в Евросоюзе. Если же результаты переговоров будут недостаточными, я попрошу о выходе из ЕС. И я не сомневаюсь ни на секунду в том, что если Франция покинет ЕС, он сразу же развалится.
— Я полагаю, что Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют мое видение международных отношений: диалог между независимыми нациями, которые хотят установить взаимовыгодные и мирные отношения в рамках мультиполярного мира. Я рассчитываю обратиться к двум этим лидерам от лица независимой Франции, которую они будут уважать. Той Франции, которая воспринимает и Россию, и США такими, какими они действительно для нас являются, — нашими друзьями. Я уже заранее знаю, что с этими двумя лидерами мы можем построить замечательные отношения, основанные на взаимном доверии.
— В какую страну вы нанесете первый визит в случае победы на выборах? Почему?
— Что будет происходить с санкциями в отношении России?
— Я хочу снять эти санкции. Как минимум те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными. Они мешают любому диалогу с Россией, хотя мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам, начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство.
— Вы считаете, что эти санкции чему-то научили Европу?
— Нет, я так не считаю. Я думаю, что Евросоюз слишком ослеплен своими догмами, чтобы реалистично смотреть на ситуацию. ЕС не в состоянии проанализировать это. Все, что касается России, хотя не только России, но и других стран, рассматривается через призму чисто идеологическую. Никто не принимает в расчет ни наши интересы, ни реальную ситуацию. Это догматизм на всех уровнях, запрет размышлять и думать.
— Знаете ли вы уже, кто войдет в ваше правительство? Кого вы назначите премьер-министром, а кому достанется пост главы МИД?
— С какими ощущениями вы будете встречать Рождество и Новый Год в этом году?
— С большой надеждой и большими ожиданиями от будущего! Я, конечно, буду в окружении своей семьи и родных. Не думаю, правда, что у меня будет много времени на отдых – предвыборная кампания уже идет полным ходом, и еще столько дел предстоит сделать. Я просто надеюсь, что смогу хоть немного времени провести со своими детьми — я очень редко их сейчас вижу.
— Что бы вы сказали французам и россиянам? Чего бы пожелали им в новом году?
— Я желаю им смелости, современный мир требует ее. А также уверенности в завтрашнем дне. Я хотела бы, чтобы французы поняли, что их судьба принадлежит им и что они смогут все изменить в новом году, как в 2016 году это сделали британцы и американцы. Я хочу, чтобы 2017 год был полезным для мира и для двух наших стран, и я думаю, что по итогам президентских выборов, которые состоятся во Франции уже весной будущего года, французы будут иметь большое влияние. Я надеюсь на это в любом случае! И позвольте мне через ваше агентство передать мои наилучшие пожелания вашим соотечественникам, дорогой моему сердцу великой нации друзей Франции.