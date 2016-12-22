СМИ: в Турции освободили родственников убийцы российского посла

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых родственников убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает телеканал CNN Turk.
По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника Андрея Карлова. Молодой человек был уничтожен в результате спецоперации.
Отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, сообщает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оснований для их ареста нет, они проходят по делу как свидетели.
В России нападение на дипломата назвали терактом. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская коалиция "Джейш аль-Фатх" (в нее входят боевики запрещенной группировки "Джебхат ан-Нусра").
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