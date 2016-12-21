СМИ: коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла ответственность за убийство Карлова

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"), передал сирийский информационный портал breakingnews.sy.

Коалиция считается объединением вооруженной оппозиции, в основном действующим в сирийской провинции Идлиб.

В соответствии с заявлением, распространенным боевиками, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший Карлова, был членом террористической организации.

Вооруженное нападение на российского дипломата произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом.

Сообщалось, что полиция задержала родителей и сестру Алтынаша, а также еще несколько человек, в его доме прошли обыски. Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.