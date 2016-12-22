Кадыров жестко раскритиковал статью New York Daily News об убийстве Карлова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что газета New York Daily News прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство направит New York Daily News письмо с требованиями извинений за статью, в которой убитый российский дипломат сравнивается с послом Третьего рейха. Комментатор газеты Герш Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а материал в целом оправдывает действия террориста.

Сам Кунтцман отказался извиняться за свою статью.

"Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

"После этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми… Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма", — добавил глава Чечни.

Кадыров отметил, что мусульмане России и всего мира возмущены коварным убийством Андрея Карлова, а "те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами".

"Человек, выстреливший в нашего посла — злейший враг ислама. Его не беспокоила судьба мусульман, он хотел сделать всё, что может, чтобы опорочить ислам. Он выполнял волю и приказ иблисского государства, которое взяло на себя ответственность за теракт. Сегодня не приходится сомневаться в том, что ИГ, как и Аль-Каида (обе группировки запрещены в России — ред.), является детищем спецслужб Запада", — добавил глава Чечни.

Российский дипломат был убит в понедельник в Анкаре на открытии фотовыставки. Преступник, молодой турецкий полицейский, несколько раз выстрелил в спину послу.

По словам очевидцев, убийца прошел на выставку в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника Карлова. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

В России нападение на дипломата назвали терактом. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра").