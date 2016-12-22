Си Цзиньпин намерен укрепить антитеррористическое сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с убийством в Турции российского посла и заявил о решимости укреплять антитеррористическое сотрудничество с Россией, сообщило посольство РФ в Китае.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

"Потрясен известием о теракте в Анкаре, повлекшим гибель посла России в Турции (Андрея) Карлова. Китайская сторона решительно осуждает этот жестокий террористический акт, направленный против дипломата. От имени правительства КНР, китайского народа и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и прошу передать их родным и близким А.Г. Карлова", — приводит российское посольство текст телеграммы Си Цзиньпина.

Председатель КНР в телеграмме также отметил, что "китайская сторона подтверждает решимость укреплять сотрудничество с Россией и международным сообществом в области борьбы с терроризмом и обеспечения общей безопасности".

В российском посольстве отметили, что телеграмму с соболезнованиями также прислал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Ранее глава МИД Китая Ван И направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью российского посла и выразил готовность китайской стороны совместно с международным сообществом решительно поддерживать усилия и действия России по борьбе с терроризмом и укреплять сотрудничество в этом направлении. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала убийство Карлова "бесчеловечным террористическим актом, направленным против физической безопасности дипломатического работника".

Кроме этого во вторник помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай посетил посольство РФ в Пекине в знак памяти о Карлове. Ли Хуэйлай встретился с послом России в Китае Андреем Денисовым, которому выразил соболезнования в связи со случившимся.

Как отметило посольство РФ в КНР, кроме Ли Хуэйлая запись в книге памяти оставили также генсек ШОС Рашид Алимов, национальные координаторы стран-членов ШОС, представители китайских ведомств, послы и дипломаты, аккредитованные в КНР.