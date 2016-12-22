Таджикистан разрешил "Ямалу" совершить только один чартерный рейс

ДУШАНБЕ, 22 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан разрешил авиакомпании "Ямал" совершить чартерный рейс, чтобы забрать пассажиров из "Жуковского", сообщил РИА Новости в четверг министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

В 23.00 мск Минтранс России сообщил, что авиасообщение с Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено.

"Мы разрешили авиакомпании "Ямал" совершить один чартерный рейс, чтобы они могли вывезти пассажиров из аэропорта "Жуковский", по билетам, проданным 20 декабря, самолет должен вылететь по расписанию", — сказал он.

Министр сообщил, что в Москву для решения вопроса о дальнейших полетах "Ямала" прибыла делегация во главе с руководителем Департамента гражданской авиации Юсуфом Рахмоновым, в ее состав также входят представители авиакомпаний "ТаджикЭйр" и "СомонЭйр".

"Мы могли бы сразу разрешить полеты "Ямала" из аэропорта "Жуковский", но это неприемлемо, чтобы авиакомпания, не подав заявку и не получив разрешение на полеты, начала продажу билетов", —отметил он.

"Мы не хотим закрывать наше воздушное пространство для российских самолетов", — добавил он.

С точки зрения российского Минтранса, Таджикистан не выполняет подписанные авиавластями двух стран договоренности. Речь идет об отказе выдать разрешение на полеты авиакомпании "Ямал", назначенной российской стороной на маршрут между подмосковным аэропортом "Жуковский" и Душанбе и Худжандом. Министерство транспорта Таджикистана мотивировало отказ отсутствием паритета

Во вторник министр транспорта Ганджалзода объяснял РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе, а Душанбе устраивает число рейсов из аэропорта "Жуковский": авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс.

В свою очередь российский Минтранс считает ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона на переговорах в ноябре приняла назначения российских компаний на линиях "Жуковский"-Душанбе и "Жуковский"-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал", причем "Ямал" заявился и на рейсы в Курган-Тюбе. Неготовность же таджикской стороны обслуживать этот третий маршрут не может служить основанием отказа "Ямалу", уверены в Москве.