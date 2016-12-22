Посол РФ в США благодарит американцев за солидарность после гибели Карлова

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство РФ в США в среду поблагодарило американцев за выражение солидарности в ситуации, связанной с гибелью российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Мы хотели бы поблагодарить американцев, выразивших посольству 20 декабря возмущение по поводу статьи, опубликованной на страницах New York Daily News, и солидарность в неприятии любых оправданий терроризма. Мы ценим, что, несмотря на предвзятый к России характер большинства материалов в американских СМИ, есть люди, которые могут отличить свободу слова от измышлений, обосновывающих насилие по отношению к российским дипломатам и тем самым разжигающих ненависть", говорится в сообщении главы пресс-службы посольства Николая Лахонина на официальной странице дипломатической миссии в Facebook.

Как отмечается в сообщении, "автор статьи, Герш Кунтцман сравнил покушение на германского посла в Париже в 30-е годы с убийством Посла России в Анкаре Карлова 19 декабря, ответственность за которое уже взяла на себя сменившая название "Джабхат ан-Нусра" ("Аль-Каида в Сирии")".

По словам Лахонина, "любое оправдание терроризма неприемлемо". "Сравнение нашей страны с гитлеровской Германией аморально и оскорбляет память всех отдавших свои жизни за спасение мира от нацистской чумы. Россия и другие народы СССР потеряли 27 миллионов человек. Только извращенное видение истории и сегодняшних реалий может генерировать подобные параллели.

"Хотели бы все же надеяться, что редакция не разделяет точку зрения Кунцмана. С нашей точки зрения, в данном случае извинения были бы волне уместны", — отметил пресс-секретарь посольства.

Ранее Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.