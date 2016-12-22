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В мире

Опрос: граждане Чехии в 2017 году больше всего опасаются терактов

00:4022.12.2016
(обновлено: 00:42 22.12.2016)
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Прага. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Более 90% чехов опасаются в 2017 году террористических нападений со стороны боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного 14-16 декабря агентством Median.

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© РИА Новости. Алексей Никольский
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"Более всего граждане Чехии опасаются в наступающем году терактов со стороны боевиков ИГ, таковые составляют 93% населения, причем 58% опрошенных считают эту угрозу весьма реальной, полагая, что после неудач исламистов в Сирии их главной целью может стать Европа", — говорится в сообщении.

При этом организаторы опроса подчеркивают, что он был проведен еще до трагедии 19 декабря в Берлине, где грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре города, при этом 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

Боязнь терактов в Европе высказали в одинаковой мере представители всех слоев населения республики, вне зависимости от возраста, уровня образования и места проживания.

По сравнению с предыдущими опросами, заметно упали опасения граждан Чехии в отношении угрозы со стороны России, а также ослабления НАТО и ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

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© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Три четверти респондентов по-прежнему опасаются последствий миграционного кризиса и влияния климатических перемен на жизнь европейцев.

В целом 43% участников опроса выразили надежду, что 2017 год будет столь же положительным, как 2016 год, а 40% даже ожидают, что наступающий год станет для них более удачным, чем год уходящий.

В социологическом опросе агентства Median приняли участие около 1 тысячи человек, представляющих все структуры населения страны.

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