Россия в четверг отправит в Донбасс 59-й конвой с гуманитарной помощью

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Очередная, 59 автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом, отправится в Донбасс утром в четверг из Донского спасательного центра в Ростовской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, всего в Донецкую и Луганскую области отправятся более 40 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом свыше 400 тонн.

Среди гуманитарной помощи не только продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, но и новогодние подарки.

Гуманитарный груз для формирования колонны собирали как общественные организации, так и обычные люди.

Всего с августа 2014 года 58 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 65 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.