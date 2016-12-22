Россия в четверг отправит в Донбасс 59-й конвой с гуманитарной помощью

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Очередная, 59 автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом, отправится в Донбасс утром в четверг из Донского спасательного центра в Ростовской области.
Среди гуманитарной помощи не только продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, но и новогодние подарки.
Гуманитарный груз для формирования колонны собирали как общественные организации, так и обычные люди.
Всего с августа 2014 года 58 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 65 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.