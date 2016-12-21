Путин объяснил, почему российского посла в момент убийства никто не охранял

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства, рассказал президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие вооруженной охраны у посла в Турции Андрея Карлова в день убийства.

"Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

По словам главы государства, в некоторых странах, "с учетом особенностей происходящих там процессов", можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией.

Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что убийца посла связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.