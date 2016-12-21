Путин объяснил, почему российского посла в момент убийства никто не охранял
20:1421.12.2016
(обновлено: 23:51 21.12.2016)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства, рассказал президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие вооруженной охраны у посла в Турции Андрея Карлова в день убийства.
"Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.
По словам главы государства, в некоторых странах, "с учетом особенностей происходящих там процессов", можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.
Вооруженное нападение на Карлова
произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией.
Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что убийца посла связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.