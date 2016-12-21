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В мире

Путин объяснил, почему российского посла в момент убийства никто не охранял

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
20:1421.12.2016
(обновлено: 23:51 21.12.2016)
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Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства, рассказал президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие вооруженной охраны у посла в Турции Андрея Карлова в день убийства.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© Фото: Фотохост-агентство/ Алексей Майшев
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Эрдоган заявил, что убийца Карлова был связан со сторонниками Гюлена
"Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

По словам главы государства, в некоторых странах, "с учетом особенностей происходящих там процессов", можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.

Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства Турции в Москве. 19 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Бывший российский посол рассказал об обеспечении безопасности дипмиссий
Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией. 

Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что убийца  посла связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.

Убийство российского посла в Анкаре
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу у галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
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В мире
Обсуждение
61 пользователь оставили 106 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Юрий Железняк
    Летом, во время путча пытались убить президента Турции при этом, погибло более 240 граждан Турции.
    Очевидно наши спецслужбы тогда предупредили власти Турции (спасли).
    За попыткой путча стояли страны запада (англосаксы там заправляют)
    Зная характер англосаксов "Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним" слова Алексея Ефимовича Едрихина, знал по личному опыту, воевал с ними на стороне буров - злоба и как следствие - месть с их стороны однозначно были запрограммированы.
    А наш посол, зная всё это, ходил без охраны и бронежилета - думаю не случайно.
    Прежде всего поведением подбодрять местных, да просто по-другому позорно пусть другие боятся..
    Погиб на боевом посту, безоружный, без страха и упрёка - защищая интересы нашей страны.
    Вот так примерно.
    Англосаксы знают что идёт их последний бой, и они поняли бой действительный последний - готовы бросить все имеющиеся ресурсы.
    В это смысле Турция, судя по истории действий США и Королевства в мире, сейчас их стратегический расходный материал.
    Уверен, уже запланировано как удар по нам в нужный момент "взорвать" Турцию.
    Не следует объяснять что это значит для Кавказа.
    Нам следует приложить все усилия, что отвести опасность от соседней, важной для нас страны в кооперации с нашими соседями Арменией, Ираном, Азербайджаном, Грузией.
    Даже, если не получится по-другому, без участия в этом их президента и премьер министра, запутавшихся в желаниях и возможностях.
    Вот этим и занимался Андрей Геннадьевич Карлов - отвести опасность от соседней, важной для нас страны.
    Передвигаясь же при этом со взводом военных, в бронежилете и бронемашинах это не достичь, потому как либо тебя боятся враги а союзники берут пример и черпают уверенность в победе, либо поражение и позор.
    Вот Андрей Геннадьевич был смелым человеком.
    Наш Президент опечален, наверное трудно найти замену - смелых людей у нас хватает, но нужны ещё и другие качества и знания.
    Это очень опасноя работа - послом сегодня в Турции произошедшее тому подтверждение ...
    Пусть земля ему будет пухом.
    Ну и как уже призвал другой наш Герой "работайте братья" - и нечего здесь сопли распускать не мужское это дело...
    23:52
    21.12.2016
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  • Ergakov Vladimir
    Цитата: "ПУТИН ОБ ОТСУТСТВИИ ОХРАНЫ У ПОСЛА КАРЛОВА: ВООРУЖЕННАЯ ОХРАНА ПОСОЛЬСТВА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА"
    Полагаю, что это НЕ аргумент! Ибо Турция - это страна:
    1. ...в которой лишь недавно была осуществлена попытка государственного переворота;
    2. ...которая граничит с Сирией, где постоянно ведутся боевые действия против ИГИЛ;
    3. ...где до сих пор не решён вопрос с курдами;
    4. ...где "успешно" решают свои проблемы по лечению, восстановлению и пополнению своих рядов террористы;
    5. ...через территорию которой, с одной стороны, проходит "трафик" мигрантов в Европу, а с другой - "трафик" джихадистов, оружия и финансов в "Исламское государство".
    В таких условиях охрана должна осуществляться согласно дополнительным соглашениям по линии спецслужб России и Турции.
    20:46
    21.12.2016
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