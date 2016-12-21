Путин и президент Египта обсудили возобновление авиарейсов между странами

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с египетским коллегой Абдельфаттахом ас-Сиси, стороны отметили, что результаты работы по безопасности авиасообщения между странами дают основания для его скорого возобновления, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси…. В ходе обмена мнениями по актуальным темам двусторонней повестки дня лидеры отметили результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиационной безопасности и представителей спецслужб, дающие основания для возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром", — говорится в сообщении.