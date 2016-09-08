Американец признался, что ограбил банк, чтобы уйти от жены

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американец признался, что ограбил банк в штате Канзас лишь чтобы оказаться подальше от своей жены, с которой он поссорился накануне, сообщает газета Kansas City Star.

Суд предъявил обвинение 70-летнему Лоуренсу Джону Рипплу в четверг, само же ограбление произошло в прошлую пятницу. Согласно документам суда, Риппл зашел в банк и передал кассиру записку, на которой было написано следующее: "У меня оружие, отдавайте мне деньги". Кассир выполнил требование злоумышленника. Затем Риппл уселся в вестибюле банка и сказал приблизившемуся к нему охраннику банка: "Да, я тот, кого вы ищете".

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Риппл заявил, что он поссорился с женой, сказал ей, что "не хочет больше оставаться в этой ситуации", и написал прямо при ней записку с требованием денег.

"Риппл написал записку при своей жене, и сказал ей, что лучше уж будет в тюрьме, чем дома", — цитирует газета заявление агента ФБР из документов суда.