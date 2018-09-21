Котята переднеазиатского леопарда получили имена

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Трёхмесячные котята переднеазиатского леопарда, родившиеся в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка (Краснодарский край), получили имена, сообщает пресс-служба Минприроды России.

По сложившейся в центре традиции котят называют так, как называются горы, реки и урочища, расположенные в пределах исторического ареала переднеазиатского леопарда на юге России. В этот раз малышам присвоены клички, соответствующие названиям рек.

Детенышей пары Задиг и Андреа назвали Баксан (самец) и Лаба (самка). Котятам Алоуса и Черри тоже дали звучные "речные" имена — Кодор (самец), Агура (самка) и Аибга (самка).

Котята развиваются без отклонений и за три с половиной месяца заметно подросли, сообщил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.