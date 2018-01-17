Татарстан и Алтай заключили соглашения о сохранении снежного барса

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал соглашения о сохранении и восстановлении популяции снежного барса с губернатором Алтайского края Александром Карлиным и главой Республики Алтай Александром Бердниковым. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» со ссылкой на администрацию президента Республики Татарстан.

Соглашения предполагают совместную работу по восстановлению устойчивой популяции снежного барса, создание эффективной системы мониторинга, научные исследования. В Республике Алтай будут отлавливать барсов для создания в Татарстане резервной популяции в неволе. В свою очередь котят, рожденных в татарстанском центре разведения снежного барса, будут выпускать в Республике Алтай. Мероприятия по реализации соглашений будут координировать региональные министерства экологии.

Центр разведения снежных барсов откроется в селе Атабаево Лаишевского района, на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. По оценкам экспертов, затраты на создание центра составят порядка 200-300 миллионов рублей.

Ранее, в апреле 2017 года, подобное соглашение подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Республика Татарстан и Красноярский край. Согласно документу, выпуск ирбисов, рожденных в неволе, планируется осуществлять на территории Саяно-Шушенского заповедника.