Татарстан и Алтай заключили соглашения о сохранении снежного барса

Центр разведения снежных барсов откроется в селе Атабаево Лаишевского района, на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. По оценкам экспертов, затраты на создание центра составят порядка 200-300 миллионов рублей.
Ранее, в апреле 2017 года, подобное соглашение подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Республика Татарстан и Красноярский край. Согласно документу, выпуск ирбисов, рожденных в неволе, планируется осуществлять на территории Саяно-Шушенского заповедника.