Пятнистые итоги: что произошло с дальневосточным леопардом в 2017 году

АНО "Дальневосточные леопарды" подводит итоги Года экологии. В 2017 прошло немало акций и мероприятий, посвященных дальневосточным леопардам. Специалисты нацпарка «Земля леопарда» привлекали внимание не только к сохранению редкой кошки, но и к проблемам экологии в целом.

В частности, провели выставку "Экосокровища России" и приняли участие в четвертом общероссийском фестивале "Первозданная Россия", организовали открытый урок в школе, на котором рассказали об удивительном спасении леопарда Leo 80M и познакомили учеников с работой по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

В конце февраля изображение морды самой редкой кошки планеты украсило Boeing 777-300 авиакомпании "Россия". Леолет, как окрестили самолет сотрудники авиакомпании, теперь летает по всей стране.

Еще одно изображение дальневосточного хищника появилось на видовой площадке сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке. Эту акцию провели совместно с Международным фондом защиты животных. Граффити создал южноафриканский художник Sonny в рамках своего проекта "До костей" (To The Bone).

27 августа в московском парке "Красная Пресня" состоялся большой праздник — "День леопарда". Мероприятие посетили 30 тыс. человек. Для гостей были организованы спортивные и кулинарные мастер-классы, концерт и увлекательный квест с призами. Главной наградой стало право назвать безымянную леопардессу Leo 54F. Ее назвали Бела.

Имена в этом году обрели еще четыре леопарда. Леопардесса Leo 73F получила имя Лея, также появились Аврора, Маньчжур и Катюша.

В сентябре во Владивостоке в третий раз прошел Восточный экономический форум. В рамках мероприятия состоялся уже ставший традиционным забег в защиту краснокнижных кошек и прошел благотворительный аукцион в поддержку проектов защиты исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока.

Также с Годом экологии совпало празднование пятилетия национального парка "Земля леопарда". В нем открылся новый экологический маршрут "Тропой леопарда", завершилось строительство центральной усадьбы, на территории которой расположился крупнейший центр сохранения дальневосточного леопарда.

Первый в России экологический тоннель был опробован пятнистым хищником. В начале года камера засняла переход леопарда через Нарвинской перевал по новому маршруту.

Также в заповеднике "Кедровая Падь" засняли известную обитательницу территории Бэри с котятами. Этот выводок стал первым для "танцующей" леопардессы. Котят принесла и "крестница" Стивена Сигала — самка по имени Борте.

Настоящее чудо произошло под Новый год: сбитая на приморской трассе леопардесса Килли отметилась на фотоловушках. Считавшаяся погибшей хищница не только выжила, но и выглядит полностью здоровой.