Замаскированная красота: почему у диких кошек разный окрас

Почему только у тигра есть полоски? Как выживает самый ленивый дикий кот? Можно ли увидеть барса? Об этом – в материале раздела Год экологии.

Дикие кошки — грациозные и красивые хищники. Об их независимости и жизнеспособности ходят легенды.

При этом, с каким бы видом вы ни столкнулись, всегда понятно, что перед вами именно кошачьи. И это одна из основных особенностей этих животных — мономорфность, говоря по-научному. Отличают их только размеры и окрас. Более того, отсутствует и половой диморфизм в окраске, то есть самцы и самки не отличаются ни особенностями волосяного покрова, ни окрасом.

Ученые отмечают, что пятна самый первичный тип окраски животного.

"Если мы посмотрим на все 39 видов, то у двух третей будет пятнистая окраска. У некоторых пятна бывают только у детенышей, например у льва и пумы, но позже они исчезают, и звери становятся однотонными", — рассказал заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова Российской академии наук Сергей Найденко.

© МРОО «Центр «Тигр» Несмотря на присутствие яркого цвета в окрасе, тигр отлично сливается с окружающими его условиями © МРОО «Центр «Тигр» Несмотря на присутствие яркого цвета в окрасе, тигр отлично сливается с окружающими его условиями

Усатый полосатый

Тигр — единственный "чисто полосатый" представитель кошачьих. Это тропический вид, сформировавшийся в юго-восточной Азии, в открытой местности с высокой травой. Хотя жителям средней полосы кажется, что это очень яркий хищник, на самом деле вертикальные полосы среди стволов и веток деревьев делают его практически невидимым, отметила Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда", зоолог центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").

Черные полоски, перемежающиеся с рыжим, создают хороший защитный окрас. Несмотря на присутствие яркого цвета в окрасе, тигр отлично сливается с окружающими его условиями, особенно в осеннем лесу, а также в летний период в густых зарослях.

Окрас помогает, когда он пытается подкрасться к жертве. Найти тигра в лесу тяжело, к тому же он очень аккуратно, плавно и медленно двигается.

Так как тигры не способны на длительное преследование добычи, полагаться им приходится исключительно на маскирующий окрас. Благодаря ему хищник может максимально приблизиться к добыче. Поэтому успех охоты напрямую связан с тем, насколько близко тигр может подойти к жертве.

Большие кошки затаиваются перед атакой или при опасности, растворяясь в лесу, где преобладает игра света и тени. Вертикальные полоски тигра помогают быть не замеченным среди стволов деревьев и травы.

Остальные виды кошек имеют либо пятнистый окрас, либо смешанный — пятна с полосами. Возможно, это связано с тем, что тигры первые отделились от общего предка рода пантер (раньше, чем леопард, ягуар и лев). И именно такой окрас был оптимальным для тех условий: тропические леса, поймы рек, высокотравье, тенистые леса тайги.

© РИА Новости / Виталий Аньков В условиях дикой природы дальневосточный леопард становится почти незаметным и отлично сливается с пейзажем © РИА Новости / Виталий Аньков В условиях дикой природы дальневосточный леопард становится почти незаметным и отлично сливается с пейзажем

Охота на выживание

Узор на теле тигров и леопардов — индивидуальный, это как отпечатки пальцев у человека. Благодаря такому выраженному рисунку есть возможность различать особей. Такой окрас у животных связан с образом жизни этих хищников, отметила Екатерина Блидченко. Охота — это очень трудоемкий процесс и без хорошей маскировки невозможна.

Дальневосточный леопард отделился от своих собратьев из Африки, Индии и Юго-Восточной Азии около 200 тысяч лет назад и обосновался в восточных провинциях Китая и на юго-западе Приморского края. У этого хищника густой и длинный мех, что отличает его от остальных подвидов, которым совершенно не знакомы суровые зимы.

Но выделяют дальневосточного леопарда еще цвет и рисунок на шкуре. Если у африканского собрата пятна мелкие и разбросаны по желто-бежевой шерсти, то дальневосточный хищник носит яркий желто-оранжевый меховой костюм, на котором есть черные сплошные пятна разных размеров и пятна-розетки.

Сложно поверить, что животное с таким окрасом можно не заметить, но на деле это идеальная маскировка. В условиях дикой природы, оно становится почти незаметным и отлично сливается с пейзажем — за счет пятен достигается эффект рассеивания света и глазу сложно увидеть хищника.

"Был случай, когда мы занимались мечением дальневосточных леопардов. Хищник попал в ловушку и лежал на ярком солнце, прижавшись к земле. Его было очень сложно увидеть, вокруг были ветки, листья, камни, и он сливался с ними", — делится воспоминаниями Сергей Найденко.

© Сайлюгемский национальный парк Такой окрас отлично маскирует ирбиса среди темных скал, серых камней, белого снега и льда © Сайлюгемский национальный парк Такой окрас отлично маскирует ирбиса среди темных скал, серых камней, белого снега и льда

Как избежать внимания — путь ирбиса

Одна из самых редких и скрытных крупных кошек, обитающая на территории России, — ирбис (снежный барс). Его обнаружить очень сложно. Ученые признаются, что могут месяцами исследовать территории, но так и не увидеть эту красивую и осторожную кошку. При этом по следам, оставленным вдоль маршрутов, можно безошибочно утверждать, что любопытный барс все время находится неподалеку и пристально следит за перемещениями чужаков по его территории.

Оставаться незамеченным снежному барсу помогает не только крайне осторожное поведение, но и окрас, который отлично камуфлирует крупную кошку в природе.

Окрас барсов незначительно варьируется в зависимости от региона. Зимой же основным цветом меха у ирбисов становится светлый, сероватый, почти белый тон с дымчатым налетом. Такая окраска отлично маскирует зверя среди темных скал, серых камней, белого снега и льда. Летом животные светлеют: общий фон летнего меха становится почти белым, а пятна на нем выглядят более контрастными. Дымчатый налет летом исчезает.

© Даурский заповедник. Геннадий Шаликов Кончик каждой шерстинки у манула окрашен в белый цвет, как будто покрыт изморозью. Это позволяет дикому коту оставаться незамеченным © Даурский заповедник. Геннадий Шаликов Кончик каждой шерстинки у манула окрашен в белый цвет, как будто покрыт изморозью. Это позволяет дикому коту оставаться незамеченным

Лень как причина маскировки

Еще один мастер маскировки — манул. Этот кот настолько неуклюж, что только идеальная маскировка помогает ему добывать пищу. Он относится к одному из самых ленивых животных.

Этот дикий кот даже внешним видом воплощает небрежную, ленивую неповоротливость — короткие лапы, густой мех, недовольное выражение морды. Этот представитель кошачьих очень не любит бегать — редкие обстоятельства вынудят его сделать это. Да и прыгать этот хищник не умеет, что довольно странно для кошачьих.

Шерсть манулов имеет однородный рыжевато-серый окрас. И только на спине и пышных бакенбардах заметны темные полоски, а макушку украшают небольшие темные пятнышки. Есть одна характерная черта во внешности манула — на кончике каждая шерстинка окрашена в белый цвет. Благодаря чему кажется, что шерсть животного покрыта изморозью. Это позволяет дикому коту максимально незаметно караулить свою добычу.

Большая часть видов кошачьих сформировалась около двух миллионов лет назад, но происходило это в разных условиях. И приспосабливаться к окружающему миру тоже приходилось по-разному: кто-то отлично бегает, кто-то неплохо плавает. И каждому виду необходим свой окрас, чтобы слиться с природой и не спугнуть потенциальную жертву.

Почти все эти грациозные хищники находятся на грани вымирания. Маскировка, так помогающая в охоте, бессильна перед браконьерами.