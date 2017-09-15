Снежный барс больше не является вымирающим видом

14 сентября 2017 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов объявил об исключении снежного барса из списка вымирающих видов, сообщается на сайте программы "Ирбис – снежный барс".

Статус вымирающего присваивают видам, численность которых составляет менее 2500 особей и сократилась более чем на 20% за последние два поколения. На данный момент на территории России, Центральной и Южной Азии проживет около 7500 ирбисов.

Несмотря на эти цифры, животные все еще находятся на грани вымирания, поэтому получили новый статус уязвимых видов.

"Этот вид все еще сталкивается с высоким риском исчезновения в дикой природе, и, вероятно, его численность снижается, просто не на том уровне, который был ранее", — сообщил Том Маккарти, курирующий программу по защите снежного барса в организации Panthera.