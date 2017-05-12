Полосатая четверка: амурские тигрята родились в крымском сафари-парке

Четыре амурских тигренка появились на свет в крымском сафари-парке "Тайган". Смотрите на видео, как выглядят малыши.

Тигрица Чара из крымского сафари-парка "Тайган" родила четверых детенышей. Малыши выглядят здоровыми и довольными. По словам сотрудников парка, ранее их мама-тигрица Чара отказывалась заботиться о своем потомстве, и тигрят приходилось выкармливать без ее участия. На этот раз хищница проявила материнскую заботу и взялась выхаживать малышей.

Амурский (уссурийский, сибирский) тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 500 особей.