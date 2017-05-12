Гулявшего по Владивостоку тигра выпустят в нацпарке "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Специалисты выпустят на территорию нацпарка "Бикин" в Приморье амурского тигра Владика, которого в прошлом году поймали после его прогулок по Владивостоку, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Тигра заметили во Владивостоке в конце октября 2016. По мнению специалистов, хищник мог оказаться тем же зверем, который в начале октября был замечен в Артеме. Тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили для обследования в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования.

"Пятнадцатого мая 2017 года знаменитый амурский тигр по кличке Владик вернется в дикую природу. Взрослую самостоятельную жизнь молодой самец продолжит в национальном парке "Бикин" в Приморском крае… Центр "Амурский тигр" предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут перемещения тигра по тайге после выпуска", — говорится в сообщении.

Решение о месте и дате выпуска Владика принял Росприроднадзор на основании запроса администрации Приморского края. Выпуск проведут специалисты краевого охотнадзора, Центра "Амурский тигр" и WWF России.

В воскресенье Владика поместят в клетку, после чего на автомобиле доставят в Хабаровский край. В понедельник клетку с тигром погрузят в вертолет, который доставит хищника в национальный парк "Бикин".