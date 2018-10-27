По пояс в воде – как спасали 90 малышей из затопленного детсада в Туапсе

Во время наводнения в Туапсе 90 малышей были спасены из затопленного детсада "Голубая стрела". Инспектор ДПС лейтенант Степан Мерзликин шел в этот детсад забирать сына, а стал спасателем вместе с другими родителями. Взрослые образовали живую цепочку и, находясь по пояс в воде, передавали детей на руки прибывшим спасателям МЧС. Никто из детей не пострадал.