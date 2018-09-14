"Восток-2018": операция против вторжения, работа ПВО и маневры Севфлота

Самые масштабные в современной истории России учения "Восток-2018″ проходят на Дальнем Востоке. В основной фазе маневров в Забайкальском крае участвовали китайские и монгольские подразделения. Военные отработали совместную операцию против вторжения "противника". Ракетчики нанесли массированный удар по критически важным объектам. Бойцы отразили атаку "неприятеля" и перешли в наступление. Танки и бронетехника переправились на другой берег и продолжили разгром условного противника при поддержке авиации. В рамках учений "Восток-2018″ подразделения ПВО отразили ракеты условного противника: боевые расчеты обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей.

Экипажи кораблей Северного флота спасли "терпящее бедствие" судно в Беринговом море. По легенде учений, ЧП произошло неподалеку от трассы Севморпути. Моряки потушили "пожар" и отбуксировали "поврежденный" корабль.

Учения "Восток-2018″ начались 11 сентября и продлятся 7 дней. К ним привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих. Такие крупные маневры проводятся впервые за 37 лет.

