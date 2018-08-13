"Дождь желаний": метеорный поток Персеиды

В ночь на 13 августа жители Земли вдали от крупных городов могли наблюдать до 100 "упавших звезд" в час. Это явление – следствие приближения к планете метеорного потока Персеиды. Мельчайшие пылевые частицы сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".