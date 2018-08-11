Очевидцы сняли на видео полет угнанного в США лайнера Q400

Очевидцы в окрестностях Сиэтла сняли на видео угнанный пассажирский лайнер Bombardier Dash 8 Q400. Самолет пролетел около 15 минут и разбился на юге залива Пьюджет неподалеку от острова Кетро, пассажиров на его борту не было. Сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал лайнер из аэропорта Сиэтла вечером 10 августа. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.