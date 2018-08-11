Инцидент с угоном самолета из аэропорта Сиэтла не связан с терроризмом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Угон самолета из международного аэропорта Сиэтла совершил мужчина, сообщил телеканал NBC со ссылкой на окружную полицию.
Ранее представители аэропорта Сиэтла Такома сообщили, что сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета. На борту самолета не было пассажиров. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет, к месту инцидента направились спасатели.
Телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что самолет угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. По словам собеседника телеканала, диспетчеры вступили в контакт угонщиком и смогли увести самолет дальше от города.
#Us A passenger #jet stolen from an #airport in #Seattle has crashed after being chased by #fighter jets. pic.twitter.com/KWW40UNvZR— rita khoury (@ritakhoury10) 11 августа 2018 г.