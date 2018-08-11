Инцидент с угоном самолета из аэропорта Сиэтла не связан с терроризмом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Угон самолета из международного аэропорта Сиэтла совершил мужчина, сообщил телеканал NBC со ссылкой на окружную полицию.

По данным телеканала, правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.

Ранее представители аэропорта Сиэтла Такома сообщили, что сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета. На борту самолета не было пассажиров. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет, к месту инцидента направились спасатели.

Телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что самолет угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. По словам собеседника телеканала, диспетчеры вступили в контакт угонщиком и смогли увести самолет дальше от города.