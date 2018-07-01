Одни эмоции: реакция болельщиков на первые матчи плэй-офф ЧМ

Прямо противоположные эмоции у болельщиков вызвали результаты первых матчей 1/8 финала ЧМ-2018 Франция – Аргентина (4:3) и Уругвай – Португалия (2:1). В странах-победителях народ ликовал, проигравшие впали в уныние. Лучшие игроки мира – аргентинец Лионель Мессии и португалец Криштиану Роналду – в один день в своих странах стали символами печали. Тогда как принесшие победы своим командам – француз Килиан Мбаппе и уругваец Эдинсон Кавани – вознеслись до уровня национальных героев. В этом статусе они будут пребывать как минимум до четвертьфинала Франция –Уругвай, который пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.