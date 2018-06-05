Шипящий океан, выжженный поселок – гавайский вулкан захватывает новые территории

Новые потоки лавы извергающегося с 3 мая вулкана Килауэа уничтожили озеро Грин и еще несколько десятков домов в трех населенных пунктах на Гавайях. Новые излияния магмы происходят практически каждый день, огненные потоки продолжают распространяться и в Тихий океан. В Восточной рифтовой зоне из недр Земли вырываются смертельно опасные кислотные испарения. В связи с этим власти США пригрозили принудительной эвакуацией и тюремными сроками тем, кто отказывается покидать опасную территорию. С момента извержения Киауэлы зону бедствия уже покинули 10 тысяч человек.